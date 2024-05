Mann bei Streit schwer verletzt: Partnerin festgenommen

Eine Frau soll ihren Lebensgefährten in Erlangen bei einem Streit in betrunkenem Zustand lebensgefährlich verletzt haben. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, soll die 36-Jährige ihren Partner bei der Auseinandersetzung am Samstag mit einem Messer attackiert haben. Der 47-Jährige erlitt demnach lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend in einem Krankenhaus operiert. Er befinde sich mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Frau soll bei dem Vorfall stark betrunken gewesen sein, ein Atemalkoholtest ergab demnach einen Wert von 2,8 Promille. Polizisten nahmen die Frau noch vor Ort fest. Die Hintergründe des Streits waren zunächst noch unklar. Gegen die 36-Jährige wird wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Ein Ermittlungsrichter sollte nun über Untersuchungshaft gegen die Frau entscheiden.

© dpa-infocom, dpa:240527-99-179314/3