Mann bei SEK-Einsatz im Landkreis Rosenheim festgenommen

Mithilfe von Spezialkräften hat die Polizei einen 60-Jährigen in einem möglichen psychischen Ausnahmezustand in Soyen (Landkreis Rosenheim) festgenommen. Angehörige hatten den Notfall am Mittwoch gemeldet und angegeben, der Mann habe Zugriff auf Schusswaffen, wie die Polizei mitteilte. Demnach soll er gedroht haben, sich und andere zu verletzen.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus, unter anderem auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und Beamte einer Verhandlungsgruppe. Das Haus, in dem sich der 60-Jährige aufhielt, wurde vom SEK umstellt. Einsatzkräfte sperrten die Straße. Der Mann wurde anschließend widerstandslos festgenommen. Verletzt wurde niemand. Ob sich der 60-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, muss nun ein Arzt klären. Auch ob er tatsächlich Zugriff auf Schusswaffen hatte, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240522-99-127273/2