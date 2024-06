Mann bei Schachtarbeiten tödlich verletzt

Nachdem ihr Kollege nach Schachtarbeiten im Berchtesgadener Land nicht mehr zurückkommen ist, suchen Arbeiter nach ihm - und finden den Mann bewusstlos auf. Trotz Rettungsmaßnahmen stirbt er.

Ein Arbeiter ist im Berchtesgadener Land unter einem schweren Anbauteil eingeklemmt und dabei tödlich verletzt worden. Der 49 Jahre alte Mann sei von seinen Kollegen am Mittwochnachmittag bewusstlos aufgefunden worden, nachdem er nach Schachtarbeiten nicht mehr zum Sammelplatz der Arbeitsstelle in der Gemeinde Ramsau zurückgekommen war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb der Arbeiter noch vor Ort.

Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. Die Polizei ermittelt zu den genauen Todesumständen.

© dpa-infocom, dpa:240620-99-463854/2