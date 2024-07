Mann bei Kirchweih von Karussell erfasst – tödlich verletzt

Blaulicht - Ein Mann ist nach einem Unfall auf der Kirchweih in Fürth im Krankenhaus gestorben (Symbol). - Foto: Lino Mirgeler/dpa

Ein Mann will auf einer Kirchweih bei laufender Fahrt einen verlorenen Schuh aus dem Gestell eines Karussells holen. Er wird erfasst und lebensgefährlich verletzt – später stirbt er im Krankenhaus.

Ein Mann ist an einem Karussell auf einer Kirchweih in Fürth eingeklemmt worden und später im Krankenhaus gestorben. Der 31-Jährige hielt sich laut Angaben der Polizei am Abend im Stadtteil Hardhöhe neben dem Bedienhäuschen des Fahrgeschäfts auf, das sich während der Fahrt kreisförmig von oben nach unten dreht.

Einer der Fahrgäste verlor während der Fahrt einen Schuh. Daraufhin begab sich der Mann bei laufender Fahrt auf das Fahrgestell des Karussells, um den Schuh beiseitezuschaffen. Dabei wurde er von dem Karussell erfasst und zwischen Boden und Fahrgestell eingeklemmt.

Nachdem der Betrieb gestoppt wurde, befreiten Ersthelfer den Mann. Er wurde noch vor Ort reanimiert und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später an seinen Verletzungen.

Gegen den Betreiber des Fahrgeschäfts wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

© dpa-infocom, dpa:240707-930-166861/1