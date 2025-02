Mann bei Demo vor AfD-Wahlkampfstand verletzt

Bei einer Kundgebung gegen die AfD in Schwaben geraten Demonstranten mit einem Besucher an einem Wahlkampfstand der Partei in Streit. Die Polizei greift ein.

Bei einem Streit während einer Demonstration gegen die AfD im Landkreis Augsburg ist ein Besucher an einem Wahlkampfstand der Partei leicht verletzt worden. Der Mann sei bei der Auseinandersetzung in Gersthofen geschubst worden und zu Boden gefallen, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten am Samstag am Stand ankamen, hätten die Demonstranten ihre spontane Kundgebung mit Bannern, Sprechchören und Megaphonen beendet und den Platz verlassen. Dort hatten laut Polizei mehrere Parteien Stände für den Bundestagswahlkampf aufgebaut.

Allerdings habe eine Demonstrantin mehrere Polizisten beleidigt, als die Beamten die Beteiligten kontrollieren wollten. Ermittelt werde nun wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz, Körperverletzung und Beleidigung.

© dpa-infocom, dpa:250210-930-370440/1