Mann bei Brand in Mehrfamilienhaus tot geborgen

Eine Passantin bemerkt in einem Mehrfamilienhaus in der Nacht ein Feuer. In der Brandwohnung finden Einsatzkräfte einen leblosen Mann - und können nur noch den Tod feststellen.

Feuerwehrleute haben bei Löscharbeiten in Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) einen leblosen Mann gefunden. Bei dem 64-Jährigen konnte trotz sofort eingeleiteter Maßnahmen nur noch der Tod festgestellt werden, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte hatten den Mann in der Brandwohnung in einem Mehrfamilienhaus gefunden. Das Feuer war dort in der Nacht aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen alleinlebenden Bewohner des Hauses. Der Leichnam soll obduziert werden, um die Todesursache zu klären. Weitere Menschen seien nicht verletzt worden.

Wegen des Feuers mussten rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Nach fast zwei Stunden war der Brand gelöscht und die Menschen konnten wieder in das Haus zurück. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

