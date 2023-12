Mann bei Böllerschützen-Veranstaltung am Kopf verletzt

Beim traditionellen Böllerschießen in Hemau (Landkreis Regensburg) ist ein 77-Jähriger von einer Sprengladung im Gesicht getroffen und schwer verletzt worden. Der Senior sei beim Zünden eines Standböllers so gestürzt, dass ihn die Böllerladung im Gesicht getroffen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er kam nach dem Unfall am Montag in ein Krankenhaus. Es werde nun geprüft, ob alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden.

In Hemau wird jährlich das sogenannte Barbarafest gefeiert, wie ein Polizeisprecher erklärte. Dabei schießt die Soldaten- und Reservistenkameradschaft traditionell mit Böllern. Der 4. Dezember ist der Gedenktag der heiligen Barbara, die unter anderem Schutzpatronin der Artillerie ist.

