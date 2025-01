Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Pilotprojekt der DRF-Luftrettung für Flüge ohne Sicht - Die Rettungskräfte brachten den Mann mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein schlimmer Unfall ist das Ende eines Waldausflugs für zwei Männer in der Oberpfalz. Ein Stamm schleudert unkontrolliert zur Seite.

Ein Mann ist bei einem Waldarbeitsunfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Ihm stürzte ein gefällter Baum auf die Unterschenkel, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war mit einem 30-Jährigen am Samstagnachmittag für die Baumfällarbeiten im Wald in Bad Neualbenreuth (Landkreis Tirschenreuth).

Der 56-Jährige sägte eine Fichte um. Diese prallte gegen einen anderen Baum und wurde so unkontrolliert zur Seite geschleudert. Der Baum fiel auf den Mann. Durch die alarmierten Rettungskräfte und die Feuerwehr wurde der Mann befreit und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

© dpa-infocom, dpa:250112-930-341693/1