Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Bei Baumfällarbeiten ist am frühen Samstagnachmittag ein Mann schwer verletzt worden. Der 53-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg war zusammen mit einem 56-Jährigen aus dem Landkreis München mit Baumfällarbeiten im Wald bei Ebersberg mit dem Fällen eines Baumes beschäftigt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Der 53-Jährige wollte dabei einen bereits angesägten Baum mit einem Stahlseil am Traktor befestigen, als dieser auf den Traktor stürzte. Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Münchner Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:240407-99-588929/3