Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Polizei - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. - Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Ein 66-Jähriger hat in einem Biergarten in Oberbayern einen 49-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 66-Jährige wurde festgenommen.

In der Samstagnacht sei es in dem Lokal in Grafing bei München (Landkreis Ebersberg) zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen. Der 66-Jährige soll ein Messer gezogen und den anderen Mann damit im Kieferbereich verletzt haben. Gäste hätten den Angreifer zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der 49-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.

