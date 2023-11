Bei Lagerarbeiten mit einem Gabelstapler ist ein Mann in Roding (Landkreis Cham) getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 75-Jährige am Freitag ersten Ermittlungen zufolge die Bedieneinrichtung der Hubgabel ferngesteuert und sich dabei selbst tödlich verletzt haben. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen zunächst nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt zu den genauen Umständen.

