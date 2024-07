Mann bedroht Sitznachbarin in S-Bahn wegen Telefonats

Bahnhof mit Bahnsteig und Gleisbett. - Mit einer Schusswaffe soll ein Mann seine Sitznachbarin in einer S-Bahn in Lauf an der Pegnitz bedroht haben. Nach dem vorerst unbekannten Täter wird gefahndet. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine 18-Jährige telefoniert abends in einer S-Bahn. Ihr Sitznachbar fühlt sich dadurch offenbar gestört - und zückt eine Waffe.

Lauf an der Pegnitz (dpa/lby) - Ein Unbekannter hat seine Sitznachbarin in einer S-Bahn in Lauf an der Pegnitz (Nürnberger Land) bedroht, weil er sich angeblich durch ihr Telefonat gestört fühlte. Der Mann habe die 18-Jährige aufgefordert, aufzulegen, teilte die Bundespolizei mit. Als sie dem nicht nachkam, habe er eine mutmaßliche Schusswaffe gezückt. Damit soll er dann vor der Frau hantiert und auf sie gezeigt haben. Ob es eine echte Waffe war, müsse noch geklärt werden, teilte die Polizei mit.

Die 18-Jährige sowie eine minderjährige Zeugin flüchteten in ein anderes Abteil und riefen die Polizei, wie es weiter hieß. Der unbekannte Mann stieg währenddessen an der nächsten Station aus. Eine erste Fahndung direkt nach dem Vorfall am späten Samstagabend verlief erfolglos. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

