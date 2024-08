Mann bedroht seine Frau - Spezialkräfte rücken an

Ein Großaufgebot von Polizei rückt in der Nacht in Bamberg aus. Ein Mann soll seine Frau bedroht haben.

Ein Mann soll in der Nacht zu Freitag seine Frau in Bamberg mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht haben. Spezialkräfte nahmen ihn daraufhin zu Hause fest, wie die Polizei mitteilte. Da sich der Mann möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befunden habe, hätten die Beamten den Mann zusammen mit Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Polizeieinsatz wurde der Mann den Angaben zufolge leicht verletzt.

Laut Polizei habe es keine Gefahr für Außenstehende gegeben. Man habe die Spezialkräfte hinzugerufen, da zunächst unklar war, ob der Mann auch gefährliche Gegenstände gegen die Beamten einsetzen würde, heißt es weiter. Der Mann muss sich nun wegen Bedrohung verantworten.

© dpa-infocom, dpa:240802-930-191893/1