Mann bedroht Polizisten mit Messer – Großeinsatz

Großeinsatz wegen Bedrohungslage in Stadtsteinach - Die Einsatzkräfte rückten zu einem Großeinsatz wegen einer Bedrohungslage in Stadtsteinach aus. - Foto: Daniel Vogl/dpa

Ein Mann befindet sich wohl in einem psychischen Ausnahmezustand und bedroht Polizeibeamte mit einem Messer. Das SEK greift ein.

Ein Mann hat in Oberfranken Polizeibeamte mit einem Messer bedroht und damit einen Großeinsatz ausgelöst. Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin in seinem Haus in Stadtsteinach (Landkreis Kulmbach) fest, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Der 47-Jährige habe sich der Polizei zufolge vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. An dem Zugriff in dem Einfamilienhaus war demnach auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) beteiligt.

Der Mann befinde sich nun in Polizeigewahrsam und werde medizinisch versorgt, hieß es. Wer die Polizei gerufen hatte und ob sich weitere Menschen in dem Haus aufhielten, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:250109-930-339074/2