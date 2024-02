Mann bedroht Jungen in Park mit Messer

Ein Mann soll in einer Münchner Grünanlage einen 12-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei am Donnerstag meldete, hielt sich der mutmaßliche Täter das Messer in einer bedrohlichen Geste an seine Kehle und blickte in Richtung des Kindes. Er habe dem Jungen „symbolisch mit dem Tode gedroht“ und sei anschließend geflohen, hieß es weiter.

Wegen der Bedrohungslage seien mehrere Polizeistreifen zum Tatort geschickt worden. Durch die Personenbeschreibung und Ermittlungen vor Ort hätten Polizisten einen Verdächtigen in einer nahen Flüchtlingsunterkunft ausfindig gemacht. Es handele sich um einen 35-Jährigen, der alkoholisiert angetroffen worden sei. Der Verdächtige sei einem Sprecher der Polizei zufolge nach seiner Festnahme zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

