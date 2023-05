Mann aus Pflegeeinrichtung in Chamerau vermisst: Foto veröffentlicht

Symbolbild: Jens Büttner/dpa

Ein 62-jähriger Mann wird seit Montagmorgen aus einer Pflegeeinrichtung in Chamerau (Landkreis Cham) vermisst. Die Polizei hat gegen Mittag ein Foto des 62-Jährigen veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.









Zuletzt wurde der 62-jährige Roland Zweck am Montag gegen 7 Uhr gesehen. Zu fuß habe er sich in unbekannte Richtung aus einer Pflegeeinrichtung in Chamerau entfernt, wo er wohnt. Suchmaßnahmen der Polizei im Gemeindebereich blieben zunächst ohne Erfolg, berichtet das Polizeipräsidium Oberpfalz.





So wird der Vermisste beschrieben





Der Vermisste ist laut Polizei 1,73 Meter groß, ist von schlanker Statur, hat graues, lichtes Haar und trägt einen Dreitagebart. Bekleidet war der 63-Jährige mit einer grauen Hose und dunkelroten Fleecejacke. Der Vermisste hat zudem einen langsamen, schleppenden Gang und ist zeit- und orientierungslos.



Wer den Mann gesehen hat oder weiß, wo wer sich aufhält, wird gebeten, sich an die Polizei Bad Kötzting unter der Telefonnummer 09941/9431-0, jede andere Polizeidienststelle oder den Notruf unter der Telefonnummer „110“ zu wenden.

cav