Mann auf Parkplatz von Auto erfasst - Lebensgefahr

Rettungsdienst - Der Mann wird vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) - Foto: Arne Dedert/dpa

Auf dem Parkplatz eines Discounters verliert eine Frau die Kontrolle über ihren Wagen - mit Folgen. Ein Mann schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr. Was ist passiert?

Eine Autofahrerin hat einen Mann auf einem Discounter-Parkplatz in Passau mit ihrem Wagen erfasst und dabei schwer verletzt. Der 79-Jährige schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur Behandlung in eine Klinik.

Die 87 Jahre alte Frau war am Samstagmorgen aus zunächst unbekannter Ursache in die vor dem Geschäft stehenden Einkaufswagen gefahren. Dabei erfasste sie den Mann mit ihrem Wagen. Durch den Aufprall erlitt er schwere Verletzungen. Die Autofahrerin blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt, ein Gutachter soll den genauen Hergang klären. Zuvor hatte die „Passauer Neue Presse“ berichtet.

