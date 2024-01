Mann auf Autobahnstandstreifen erfasst und gestorben

Ein Mann ist auf dem Standstreifen der Autobahn 3 in Mittelfranken von einem Auto erfasst worden und anschließend gestorben. Der 30-Jährige hatte zuvor wegen einer Panne sein Auto verlassen, so die Polizei. Er starb trotz versuchter Wiederbelebung noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Der 30-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin hielten am Samstagnachmittag auf dem Standstreifen bei Winkelhaid (Landkreis Nürnberger Land). Der Mann stieg aus, die Frau blieb im Wagen. Aus unbekannter Ursache kam ein ebenfalls 30-jähriger Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und erfasste den Mann sowie sein Auto. Er selbst wurde leicht verletzt - die Frau im Pannenauto schwer. Danach touchierte er noch ein weiteres Fahrzeug, in dem alle unverletzt blieben. Die A3 war am Abend mehrere Stunden nach dem Unfall weiterhin gesperrt.

