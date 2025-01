Mann (74) im Bezirk Braunau stirbt bei Arbeiten an Tauchpumpe in Güllegrube

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Freitag in einer Güllegrube in Oberösterreich ereignet. − Foto: PNP

Ein 74-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in einer Güllegrube in Eggelsberg im Bezirk Braunau tödlich verunglückt.









Wie die österreichische Polizei mitteilt, hat der Mann in der Nacht auf Freitag Arbeiten an einer Tauchpumpe durchgeführt, die sich in einer Güllegrube befindet. Um die Pumpe zu erreichen, musste er sich den Angaben zufolge mit dem Oberkörper nach unten in die Öffnung der Güllegrube beugen. Bei den Arbeiten hat der nicht gesicherte Mann vermutlich das Gleichgewicht verloren und ist kopfüber in die Güllegrube gestürzt, so die Polizei. Der 74-Jährige konnte sich nicht mehr aus eigenen Kräften befreien und starb in den Abendstunden.



Seine Ehefrau habe ihn am Freitag gegen 9.30 Uhr in der Grube treibend entdeckt und mit einem Nachbarn die Rettungskette in Gang gesetzt. Der 74-Jährige wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Eggelsberg mit 14 Mann aus der Grube geborgen. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.

− tka