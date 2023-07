Mann (61) kam betrunken in Notaufnahme, morgens aß er Kuchen der Nachtschicht auf

Nachdem er wieder ein wenig nüchterner war, bekam er offenbar Lust auf Süßes: Den Beamten zufolge begab er sich widerrechtlich in das Bereitschaftszimmer der Angestellten der Notaufnahme und aß den Kuchen der Nachtschicht auf. −Symbolbild: Monika Pöllmann

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Notaufnahme des Klinikums Weiden. Ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab befand sich zunächst auf Grund seiner Alkoholisierung in der Notaufnahme des Klinikums.



Nachdem er wieder ein wenig nüchterner war, bekam er offenbar Lust auf Süßes: Den Beamten zufolge begab er sich widerrechtlich in das Bereitschaftszimmer der Angestellten der Notaufnahme und aß den Kuchen der Nachtschicht auf.



Widerrechtliches Kuchen-Aufessen wird als Diebstahl gewertet





Die Polizei erteilte dem Mann einen Platzverweis. „Die Staatsanwaltschaft Weiden wird über den Sachverhalt unterrichtet“, so ein Sprecher. Ihm zufolge stelle das Delikt einen Diebstahl dar. Wie viel Kuchen der Mann aß und wie hoch der Sachschaden ist, dazu konnten die Beamten keine Angaben machen.

