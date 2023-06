Mann (61) aus dem Landkreis Regensburg baut bei Roding Unfall mit Sportwagen

Mit seinem Sportwagen ist ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg am Sonntagnachmittag bei Roding (Landkreis Cham) in den Straßengraben geschleudert worden. Foto: PI Roding

Mit seinem Sportwagen ist ein 61-Jähriger aus dem Landkreis Regensburg am Sonntagnachmittag bei Roding (Landkreis Cham) in den Straßengraben geschleudert worden. Fahrer und Beifahrer wurden schwer verletzt, am Sportwagen entstand hoher Sachschaden.









Wie die Polizei berichtet, ist der 61-Jährige gegen 14 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Roding und Woppmannsdorf unterwegs gewesen. Auf der leicht abschüssigen Fahrbahn passte er laut Polizei die Geschwindigkeit nicht an und verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Sportwagen. Dieser wurde daraufhin erst in den rechten Straßengraben und schließlich zurück auf die Fahrbahn geschleudert.



Der 61-Jährige und sein 41-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Am Sportwagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Dörfling war für die Absperrmaßnahmen und die Bergung vor Ort im Einsatz.

kl