Mann (60) löst SEK-Einsatz im Landkreis Rosenheim aus

Das SEK nahm am Mittwoch in Soyen einen Mann fest. − Symbolbild: Marius Becker/dpa

Ein 60-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Soyen (Landkreis Rosenheim) einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Auch das SEK rückte aus. Verletzt wurde laut Polizei aber am Ende niemand.









Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilt, meldete jemand gegen 14.30 Uhr bei der Polizei Wasserburg, dass sich ein naher Angehöriger in einer psychischen Ausnahmesituation befände und sich und gegebenenfalls auch anderen Angehörigen etwas antun wolle. Der 60-jährige Mann soll demzufolge auch Zugriff auf Schusswaffen gehabt haben.





Haus vor Zugriff umstellt





Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Dienststellen sowie Beamte des Spezialeinsatzkommandos Südbayern (SEK) und der Verhandlungsgruppe rückten aus. Da zunächst eine Gefährdung der Polizisten nicht ausgeschlossen werden konnte, sei das Haus, in dem sich der 60-Jährige aufhielt, zunächst umstellt worden. Das SEK konnte den Mann kurze Zeit später widerstandslos festnehmen. Er wurde zur Polizeistation Wasserburg gebracht.



„Eine Gefährdung für die umliegende Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt“, betont das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

− cav