Mann (57) im Alten Botanischen Garten in München getötet – Polizei nimmt Verdächtigen fest

Im Fall des im Alten Botanischen Garten in München getöteten Mannes (57) hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Am heutigen Dienstag soll es eine Pressekonferenz geben.









Am vergangenen Mittwoch war ein 57 Jahre alter Mann in der Münchner Innenstadt Opfer eines brutalen Gewaltverbrechens geworden. Schwer verletzt war der Mann am Neptunbrunnen im Alten Botanischen Garten in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden worden, später starb er im Krankenhaus.



Der mutmaßliche Täter konnte zunächst flüchten. Kurze Zeit später veröffentlichte die Polizei eine Aufnahme des Verdächtigen von einer Überwachungskamera und bat um Hinweise aus der Bevölkerung. Wie die Polizei nun berichtete, wurde der Tatverdächtige inzwischen festgenommen. Genaueres ist derzeit noch nicht bekannt. Um 11.30 Uhr soll es eine Pressekonferenz in München geben.

