Mann (47) gestorben: Tödliches Pulver löst Großeinsatz an der Unfallklinik Murnau aus

Der Tod eines 47 Jahre alten Mannes und ein Fläschchen mit einer zunächst unbekannten weißen Substanz haben am Donnerstag an der Unfallklinik in Murnau (Landkreis Garmisch-Patenkirchen) zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Mehrere Menschen, die in Kontakt mit dem Pulver gekommen waren, mussten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden.









Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete, ging am Donnerstag gegen 13.45 Uhr über die Integrierte Leitstelle Oberland ein Notruf ein: In der Berufsschule für Pflegekräfte in Penzberg habe eine Person das Bewusstsein verloren. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen 47-jährigen Mann, der in einem Klassenzimmer kollabiert und nicht mehr bei Bewusstsein war. Der Mann wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen ins Unfallklinikum Murnau gebracht. Alle Bemühungen waren jedoch vergebens, der Mann starb im Klinikum.





Höchste Sicherheitsvorkehrungen

Im Zuge der Erste-Hilfe-Maßnahmen wurde bekannt, dass der Verstorbene eine Flasche mit einer zunächst unbekannten pulvrigen Substanz bei sich getragen hatte. Zur Abklärung möglicher Gefahren – insbesondere für all diejenigen, die mit dem Verstorbenen im Rahmen der Erste-Hilfe-Maßnahmen in unmittelbaren Kontakt kamen – wurde der Verstorbene sowie das Fläschchen mit unbekanntem Inhalt im Bereich der Notaufnahme isoliert.



Mit Unterstützung der Feuerwehr Garmisch-Partenkirchen sowie der Analytischen Taskforce der Berufsfeuerwehr München wurde die Substanz unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen und hohem Aufwand untersucht. Ergebnis: Es handelte sich um Natriumazid. Dieser Stoff führt laut Polizei bei oraler Einnahme – auch bei geringen Mengen – zum Tod. Nach Rücksprache mit den Medizinern des Klinikums Murnau konnte jedoch eine hohe Gefahr, insbesondere mit irreversiblen Gesundheitsschäden, für Personen im unmittelbaren Umfeld des 47-Jährigen ausgeschlossen werden.





Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen

Dennoch klagten laut Polizei mehr als ein Dutzend Personen aus der betroffenen Schulklasse über Symptome wie Atemwegsbeschwerden und Kopfschmerzen. Sie wurden zur weiteren Abklärung in umliegende Krankenhäuser gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen.



Der Einsatz wurde unter Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd mit einer Vielzahl an Polizeidienststellen geführt. Neben regionalen Rettungskräften und Feuerwehren waren auch Vertreter des zuständigen Gesundheitsamtes vor Ort.Noch vor Ort übernahmen Beamte des Fachkommissariats 1 für Todesermittlungen der Kriminalpolizei Weilheim die weiteren Untersuchungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II erfolgen nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall.



Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der 47-jährige Penzberger seinen Suizid herbeigeführt hat. Ob er dafür die mitgeführte Substanz eingenommen hat, ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ebenfalls ist von großer Bedeutung, wie der Mann in Besitz dieser hochtoxischen Substanz kam. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen den Ermittlern keinerlei Anhaltspunkte vor, dass der 47-Jährige andere Personen gefährden oder gar vorsätzlich schädigen wollte.

− nm





In der Regel berichten wir nicht über Selbsttötungen oder Suizidversuche - außer die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Sollten Sie selbst das Gefühl haben, dass Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge. Unter der kostenlosen Rufnummer 0800/111-0111 oder 0800/111-0222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Ihnen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Weitere Hilfsangebote gibt es beim Krisendienst Bayern unter der Telefonnummer 0800/655-3000 sowie der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention.