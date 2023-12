Mann (46) sticht mit Messer auf Frau (40) ein und verletzt sie schwer

Weil er am späten Montagabend in Weilheim (Landkreis Weilheim-Schongau) eine 40-Jährige schwer mit einem Messer verletzt haben soll, ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei gegen einen 46-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts.









Über Notruf war der Integrierten Rettungsleitstelle am Montagabend gegen 22.15 Uhr eine verletzte Frau in einem Mehrfamilienhaus im Norden Weilheims mitgeteilt worden. Die ebenfalls alarmierten Beamten der Polizei Weilheim fanden in dem Wohnhaus eine schwer verletzte 40 Jahre alte Ukrainerin. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo sie noch in der Nacht notoperiert wurde. Sie befindet sie sich nach Auskunft der behandelnden Ärzte inzwischen zum Glück nicht mehr in Lebensgefahr, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Dienstag.





Frau in Gemeinschaftsunterkunft mit Messer attackiert





Schnell richtete sich für die Polizei der dringende Tatverdacht gegen einen 46 Jahre alten Deutschen, der mit der Frau seit längerer Zeit eine Beziehung führt. Er soll der Frau in der Gemeinschaftsunterkunft mit einem Messer eine schwere Verletzung im Halsbereich zugefügt haben und anschließend mit einem Auto geflüchtet sein.



Zahlreiche Streifenwagen von Polizeidienststellen aus der Region und auch ein Polizeihubschrauber fahndeten nach dem mutmaßlichen Täter. Um kurz nach 2 Uhr morgens entdeckte die Besatzung eines Polizeihubschraubers den Mann in Hohenpeißenberg, wo er wenig später festgenommen wurde.





Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikt





Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt gegen ihn jetzt die Kriminalpolizei Weilheim wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Neben Beamten des Kriminaldauerdienstes und Spurensicherungsexperten waren in der Nacht auch die Ermittler des zuständigen Fachkommissariats 1 der Kripo Weilheim am Tatort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll der 46-Jährige am Mittwoch dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden.

− cav