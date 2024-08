Mann (42) rast auf A94 Richtung Passau 150.000 Euro-Sportwagen zu Schrott

Ein Porsche-Fahrer ist auf der Autobahn 94 bei Dorfen (Landkreis Erding) ins Schleudern geraten und hat einen Unfall gebaut. Ein Rettungsdienst brachte den 42-Jährigen mit leichten Verletzungen in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.









Das Auto sei stark beschädigt worden und habe abgeschleppt werden müssen - mit einem entstandenen Schaden von rund 150.000 Euro.





Sportwagen kommt quer auf A94 zum Stehen





Demnach war der Fahrer laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Passau unterwegs gewesen. Bei Aquaplaning kam er mit seinem Wagen von der Straße ab. Das Fahrzeug prallte erst gegen eine Leitplanke, wurde anschließend über beide Fahrstreifen geschleudert und berührte dort die Mittelleitplanke. Schließlich kam der Sportwagen quer auf der A94 zum Stehen.



Auf rund 500 Metern war die Straße mit Steinen, Fahrzeugteilen und auslaufenden Betriebsstoffen verschmutzt. Die A94 wurde in dem Bereich für etwa eine dreiviertel Stunde voll gesperrt.

− dpa