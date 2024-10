Mann (41) von Rettungswagen erfasst – unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht

Unter laufender Reanimation wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gefahren. Lebensgefahr bestand am Nachmittag zunächst keine mehr. − Symbolbild: Nicolas Armer/dpa

Ein Rettungswagen trifft in München einen Fußgänger mit dem Außenspiegel am Kopf. Der Mann wird schwer verletzt und muss ins Krankenhaus. Was ist passiert?









Beim Überqueren einer Straße ist ein 41-Jähriger in München von einem Rettungswagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Einsatzwagen sei in der Nacht mit einem Patienten auf dem Weg ins Krankenhaus gewesen, teilte die Polizei mit. Blaulicht und Martinshorn waren demnach eingeschaltet. Der Fußgänger wurde vom Außenspiegel des Wagens am Kopf getroffen und auf die Straße geschleudert.





Fußgänger schwer verletzt

Unter laufender Reanimation wurde der schwer verletzte Mann in ein Krankenhaus gefahren, wie es hieß. Lebensgefahr bestand am Sonntagnachmittag zunächst keine mehr. Weil er beim Gehen getorkelt war, besteht der Verdacht auf Alkoholisierung. Der ebenfalls 41 Jahre alte Fahrer des Rettungswagens sowie der Patient blieben unverletzt.

− dpa