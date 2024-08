Mann (39) reist vom Münchner Flughafen nach Stockholm – mit Messer und ohne Ticket

Wie die Bild-Zeitung berichtet, kam der Mann sogar an zwei Tagen hintereinander ohne Ticket in Flugzeuge am Münchner Flughafen. − Symbolbild: Sven Hoppe/dpa

Sicherheitspanne mitten in den bayerischen Sommerferien: Am Münchner Flughafen hat es ein Mann geschafft, ohne Ticket einen Flieger zu besteigen und nach Stockholm zu fliegen. Statt Boardingkarte hatte er ein Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge bei sich. Das berichtet die Bild unter Berufung auf die Bundespolizei.









Wie die Bild-Zeitung berichtet, kam der Mann, ein 39-jähriger Norweger, sogar an zwei Tagen hintereinander ohne Ticket in Flugzeuge. Zunächst schlich er sich demnach am 4. August durch die Ticket-Kontrolle am Terminal 2 des Münchner Flughafens. Wie die Zeitung erfuhr, soll er sich dort so eng hinter einen anderen Reisenden gestellt haben, dass beide zusammen durch die automatische Ticket-Kontrolle kamen. Weil anschließend an der Sicherheitskontrolle nicht mehr nach dem Ticket gefragt wurde, kam der Norweger bis in den Flieger. Dort fiel der Schwindel laut Bild nur auf, weil der Flug ausgebucht war und der Mann keinen Sitzplatz hatte. Er wurde der Polizei übergeben und angezeigt.





Zweimal an Bord geschafft

Doch der Mann ließ nicht locker. Wie die Bild weiter berichtet, probierte der 39-Jährige es einen Tag später noch einmal – diesmal mit vollem Erfolg. Genau wie am Tag zuvor schaffte er es dem Bericht zufolge an Bord einer Lufthansa-Maschine nach Stockholm, die um 14.55 Uhr abhob. „In der schwedischen Hauptstadt fiel der Norweger der Crew nur auf, weil er gleich wieder zurück nach München fliegen wollte“, schreibt die Bild. In Stockholm wurde er erneut an die Polizei übergeben. Die Beamten fanden heraus, dass der 39-Jährige nicht nur kein Ticket hatte: „Die fand auch noch ein Messer mit einer zehn Zentimeter langen Klinge bei ihm“. Jetzt ermittelt die Polizeiinspektion Flughafen München.

− nm