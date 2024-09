Mann (30) läuft mit Samurai-Schwert durch Münchner Fußgängerzone

Ein 30-jähriger Mann ist mit einem Samurai-Schwert am Samstag durch die Münchner Fußgängerzone gelaufen. Nach Angaben der Polizei wurden keine Passanten gefährdet.









Ein Zeuge hatte über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann mit Schwert Richtung Viktualienmarkt unterwegs sei. Andere Zeugen berichteten demnach der Polizei, dass der 30-Jährige das Samurai-Schwert auch durch die Luft geschwungen habe.



Die Beamten fahndeten umgehend nach dem Mann. Als sie ihn fanden, steckte das Schwert zwischen Rucksack und Rücken in einer Schwertscheide. Er gab laut Polizeisprecherin den Beamten gegenüber an, Sammler zu sein und das Schwert zu seiner Sammlung nach Hause habe bringen zu wollen. Das Samurai-Schwert wurde beschlagnahmt und der Mann wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

− dpa