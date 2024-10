Mandel-Operation: Bayern-Keeperin Grohs fehlt DFB-Team

Maria Luisa Grohs - Maria Luisa Grohs wird an den Mandeln operiert und fehlt daher in zwei Länderspielen. - Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Maria Luisa Grohs wird vom neuen Bundestrainer nominiert. Doch die Spiele gegen England und Australien finden ohne sie statt. Sie wird operiert.

Die deutschen Fußballerinnen müssen bei den kommenden beiden Länderspielen auf Torhüterin Maria Luisa Grohs verzichten. Die 23-Jährige vom FC Bayern München reist am Montag nicht zum Nationalteam, da sie sich in der nächsten Woche einer nicht aufschiebbaren Mandel-Operation unterziehen muss.

Als Ersatz nominierte der neue Bundestrainer Christian Wück erstmals Sophia Winkler (21) von der SGS Essen für das A-Team nach, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Die DFB-Frauen treffen am 25. Oktober (ab 20.30 Uhr/ARD) im Wembley-Stadion auf England sowie am 28. Oktober (ab 18.10 Uhr/ZDF) in Duisburg auf Australien.

