MAN-Wärmpumpe heizt für 30.000 Finnen

Ein Energieversorger will in Helsinki klimafreundlich Fernwärme erzeugen und bestellt dafür in Augsburg die größte Anlage der Welt. Darüber freut man sich auch in Zürich.

Der Augsburger Maschinenbauer MAN Energy Solutions liefert die weltweit größte Luft-Wasser-Wärmepumpe für die Fernwärmeversorgung in Helsinki. Das finnische Energieunternehmen Helen Oy will mit ihr rund 30.000 Haushalte mit Fernwärme versorgen und jährlich 26.000 Tonnen CO2 einsparen.

Laut MAN kann die Anlage Umgebungsluft von bis zu -20° Celsius als Energiequelle nutzen, um Wasser für das Fernwärmenetz aufzuheizen. Je nach Lufttemperatur hat sie eine Kapazität von 20 bis 33 Megawatt. Hergestellt wird der Kompressor, das Herzstück der Wärmepumpe, in Zürich, wo MAN Energy Solutions 800 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das finnische Wirtschaftsministerium subventioniert das Projekt. Die Kernmaschine mit dazugehörigem Stahlbau wiegt 50 Tonnen. Die Anlage soll im Herbst 2026 in Betrieb gehen. Von Zürich wird sie per Schwerlasttransport-Lkw zum Hafen in Basel gefahren und dann auf Rhein, Nord- und Ostsee nach Finnland gebracht.

