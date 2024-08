Maiers Vorlage: Augsburg gewinnt gegen Leicester

Der FC Augsburg entscheidet einen Test gegen Leicester City für sich. Abseits des Rasens wird noch am Kader gebastelt. Ein neuer Rechtsverteidiger steht angeblich vor der Unterschrift.

Mit fünf Neuzugängen in der Anfangsformation hat der FC Augsburg den vorletzten Härtetest vor seinem Pflichtspielstart gewonnen. Die Mannschaft des dänischen Trainers Jess Thorup bezwang Premier-League-Aufsteiger Leicester City in einer vor allem in der ersten Hälfte unterhaltsamen Partie mit 1:0 (1:0).

Im Illerstadion des Landesligisten FC Kempten erzielte Innenverteidiger Keven Schlotterbeck, der vom VfL Bochum gekommen ist, in der zehnten Minute per Kopf nach einer Ecke von Arne Maier das entscheidende Tor. Einen Schuss des eingewechselten Augsburgers Henri Koudossou (76.) blockten die Engländer noch auf der Linie.

Marius Wolf soll angeblich kommen

Thorup bot diesmal als Rechtsverteidiger Linksfuß Mads Pedersen auf. Der dänische Coach soll aber schon bald einen Neuzugang für diese Position bekommen. Marius Wolf (29), dessen Vertrag bei Champions-League-Finalist Borussia Dortmund ausgelaufen ist, steht Medienberichten zufolge vor einer Vertragsunterschrift in der Fuggerstadt.

Die Augsburger bestreiten ihre Generalprobe am nächsten Samstag in der heimischen WWK Arena gegen den französischen Spitzenverein Olympique Marseille. Am Sonntag darauf wollen sie bei Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin die erste Runde des DFB-Pokals überstehen. Am 24. August starten die Augsburger mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Bundesligasaison.

© dpa-infocom, dpa:240803-930-193189/1