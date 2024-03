Magen-Darm-Virus bremst Greuther Fürths Trainer Zorniger

Der Erfolg der SpVgg Greuther Fürth hängt entscheidend mit Alexander Zorniger zusammen. Nun fehlte der Coach aber auf dem Trainingsplatz.

Trainer Alexander Zorniger von der SpVgg Greuther Fürth hat vor dem Zweitligaspiel beim Karlsruher SC krankheitsbedingt aussetzen müssen. Wie am Freitag bekanntgegeben wurde, hat der 56-Jährige einen Magen-Darm-Virus. Dieser bremst ihn aber wohl nur kurz.

Auf der Pressekonferenz vor der Partie am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) ersetzte Assistenzcoach Stefan Kleineheismann seinen Chef, der schon tags zuvor auf dem Rasen gefehlt hatte. Unter Zorniger gebe es im Trainerteam „keine One-Man-Show“, versicherte der Co-Trainer. Alles werde jedoch mit ihm abgestimmt. Zorniger werde auch am Samstag „wieder wie gewohnt impulsiv an der Seitenlinie“ stehen, kündigte Kleineheismann an.

Die Fürther wollen mit einem Sieg weiter Druck auf das Führungstrio in der 2. Fußball-Bundesliga ausüben. Nach dem umjubelten 2:1 im Frankenderby vor einer Woche gegen den 1. FC Nürnberg ist die Stimmung beim Kleeblatt ohnehin gut. „Die Mannschaft ist fokussiert, sie will den Schwung aus dem Derby mitnehmen“, kündigte Kleineheismann an.

