Männer sorgen mit Paintball-Waffe für Aufregung

In Maxhütte-Haidhof rücken am Morgen mehrere Streifenwagen aus: Auf einem Parkplatz hantieren Männer mit einer Waffe - wie sich herausstellt, mit einer Paintball-Waffe.

Mit einer Paintball-Waffe haben vier Männer in der Oberpfalz einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Quartett war am Morgen einer Frau aufgefallen, die die Polizei rief. Die Männer hätten laut Zeugin auf einem Parkplatz in der Nähe des Bahnhofs in Maxhütte-Haidhof (Landkreis Schwandorf) mit der Waffe geschossen, teilte die Polizei mit.

Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber seien ausgerückt und die Zufahrtsstraße zum Parkplatz gesperrt worden. Bei der Überprüfung der Männer im Alter zwischen 21 und 25 Jahren habe sich herausgestellt, dass sie eine Paintball-Waffe bei sich trugen, für deren Besitz keine Erlaubnis erforderlich sei. Die Waffe sei dennoch sichergestellt worden. Das Verhalten der Männer werde geprüft, hieß es. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

