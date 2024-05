Männer schlagen auf 16-jährigen Streitschlichter ein

Zwei Männer haben auf einen 16-jährigen Streitschlichter in Nürnberg eingeschlagen. Der Jugendliche kam mit Kopf- und Bauchverletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor seien die verdächtigen Männer im Alter von 21 und 38 Jahren mit einem Busfahrer aus unbekannter Ursache am Donnerstag in Streit geraten. Sie versuchten demnach den Fahrer zu schlagen, verfehlten ihn aber. Der 16-Jährige kam hinzu und wollte den Streit schlichten, hieß es weiter. Daraufhin griffen die Männer ihn an. Die alarmierte Polizei nahm die beiden Männer noch vor Ort fest.

