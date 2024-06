Männer ohne gültige Fahrerlaubnis und Zulassung auf Autobahn

Drei Männer werden von der Polizei auf der Autobahn gestoppt. Auf ihren Smartphones zeigen sie Bilder ihrer vermeintlichen Führerscheine. Diese erweisen sich als Fälschung.

Drei Männer sollen in zwei Autos ohne gültige Fahrerlaubnis und mit gefälschten Zulassungspapieren auf der Autobahn gefahren sein. In einem der Wagen wurde außerdem ein vermutlich gestohlenes Fahrrad gefunden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Am Montag stoppten die Beamten die zwei Fahrzeuge auf der A73, da sie nur in den Niederlanden gültige Ausfuhrkennzeichen hatten. Den Angaben zufolge stellte sich heraus, dass sowohl die Führerscheine, von denen die beiden Fahrer lediglich auf ihren Smartphones gespeicherte Bilder zeigten, als auch die Zulassungspapiere beider Autos gefälscht waren. Das Fahrrad, die gefälschten Zulassungen und die ungültigen Kennzeichen wurden beschlagnahmt. Ermittlungen gegen die drei Männer wurden aufgenommen.

