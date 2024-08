Männer nach zwei Badeunfällen verletzt und vermisst

Zwei Männer gehen in einem See und einem Badeweiher unter. Einen Mann reanimieren die Rettungskräfte, vom anderen fehlt zunächst jede Spur.

An zwei Badeseen in Bayern sind zwei Männer am Mittwoch im Wasser in Not geraten. Einen bislang unbekannten Mann, der in einem Badeweiher in Langweid am Lech (Landkreis Augsburg) untergegangen sein soll, suchte die Polizei nach eigenen Angaben am Donnerstag noch.

Zeugen hätten gesehen, wie der Mann um Hilfe schrie und im See unterging, teilte die Polizei mit. Mit einem Hubschrauber suchten demnach Rettungskräfte, Wasserwacht und Feuerwehr den See ab. Wegen des Wetters mussten die Einsatzkräfte laut eigenen Angaben die Suche unterbrechen und am nächsten Tag wieder aufnehmen. Weder Gegenstände noch Fahrzeuge, die dem Mann gehört haben könnten, hätten die Beamten bislang gefunden.

Am Karlsfelder See (Landkreis Dachau) ging ein 22-Jähriger aus bislang ungeklärter Ursache in Ufernähe unter. Seine drei Begleiter hätten die Wasserwacht alarmiert, die den jungen Mann mehrere Meter unter Wasser bergen konnten, sagte ein Polizeisprecher. Nach erfolgreicher Reanimation brachten Rettungskräfte den Mann demnach in ein Münchner Krankenhaus. Sein aktueller Gesundheitszustand blieb unklar.

