Männer mit Messer attackiert - Festnahme

Ein Streit in einer Wohnung in Nürnberg eskaliert und verlagert sich bis auf die Straße. Dort wird ein couragierter Passant in den Vorfall mithineingezogen. Zwei Menschen erleiden Verletzungen.

Ein 30-Jähriger soll in Nürnberg zwei Männer angegriffen und mit einem Messer verletzt haben. Der Tatverdächtige habe sich nach dem Vorfall am Mittwochnachmittag noch vor Ort widerstandslos festnehmen lassen, teilte die Polizei mit. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft soll von einem Ermittlungsrichter geprüft werden, ob er in Haft kommt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand übernachtete der 30-Jährige in der Nacht zum Mittwoch in der Wohnung eines 20-Jährigen im Stadtteil Sündersbühl. Nach einem Streit am nächsten Tag soll der Ältere den 20-Jährigen mit einem an der Spitze abgerundeten Besteckmesser angegriffen haben. In welcher Beziehung die beiden Männer zueinander stehen war laut Polizei bislang nicht bekannt.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich in den Hausflur und anschließend auf die Straße vor dem Mehrfamilienhaus. Dort soll der 30-Jährigen einen 29-jährigen Mann attackiert haben, der dem 20-Jährigen zu Hilfe kommen wollte.

Der 20-Jährige sowie der 29-jährige Mann wurden mit diversen Stich- und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Sie konnten das Krankenhaus aber noch am selben Abend wieder verlassen. Bei dem 29-Jährigen handelte es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um einen unbeteiligten, couragierten Passanten, der den lauten Streit mitbekommen hatte.

Die Polizei sucht Zeugen. Die Ermittlungen dauern an.

© dpa-infocom, dpa:240912-930-230586/1