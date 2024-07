Männer liefern sich Verfolgungsfahrt mit Polizei

Polizei - Zwei Männer sollen sich in Vöhringen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. (Symbolbild) - Foto: Soeren Stache/dpa

Zwei Männer haben sich mit der Polizei in Schwaben eine Verfolgungsfahrt geliefert. Streckenweise fuhren sie bis zu 180 km/h schnell. Zuvor sollen sie durch Betteln aufgefallen sein.

Zwei Männer haben sich in Vöhringen (Landkreis Neu-Ulm) mit der Polizei eine Verfolgungsfahrt geliefert. Der 35-Jährige und sein 42-jähriger Beifahrer fuhren mit dem Auto streckenweise bis zu 180 km/h schnell, wie die Polizei mitteilte. Zeugen hätten eine Streife gerufen, weil am Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz Bettler unterwegs gewesen sein sollen. Die Beamten entdeckten zwei Männer, auf die die Beschreibung passte, an einer Tankstelle, wo die Verfolgungsfahrt begann.

Erst an einem Kreisverkehr konnte die Polizei das Auto anhalten. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

