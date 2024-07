Mähdrescher gerät in Brand – 100.000 Euro Schaden

Bei landwirtschaftlichen Arbeiten nahe Wurmannsquick gerät ein Mähdrescher in Brand. Es entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein Mähdrescher hat auf einem Getreidefeld bei Wurmannsquick (Landkreis Rottal-Inn) Feuer gefangen – an dem Fahrzeug ist ein geschätzter Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Die Maschine habe am Freitag während der Ernte wegen eines technischen Defekts zu brennen begonnen, teilte die Polizei mit. Demnach bewegte der 41 Jahre alte Fahrer den Mähdrescher von einem nahe gelegenen Waldrand weg und brachte sich unverletzt in Sicherheit. Das Fahrzeug brannte laut Polizei vollständig aus.

© dpa-infocom, dpa:240727-930-185838/1