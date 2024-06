Mädchen aus Regensburg seit Samstag vermisst: Polizei erhält zahlreiche Hinweise

Die Suche nach Tamia Beckers (14) und Klara Kullen (12) geht unvermindert weiter. Die beiden Mädchen aus Regensburg sind seit Samstag wie vom Erdboden verschluckt. Inzwischen sind zahlreiche Hinweise bei den Behörden eingegangen. Zwischenzeitlich gab es eine Spur nach Schwaben.









Laut Corinna Wild, Sprecherin des Polizeipräsidiums der Oberpfalz, hat inzwischen die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Das sei normal, wenn Kinder verschwinden, so Wild. Die Beamten gehen der Sprecherin zufolge derzeit nicht von einem Verbrechen aus.



In diesem Artikel sehen Sie ein Bild der Mädchen: Zwei junge Mädchen in Regensburg vermisst



Bislang sei eine mittlere zweistellige Zahl an Hinweisen zum Verbleib der beiden Mädchen eingegangen, so Wild weiter. Man gehe jedem einzelnen nach, betont die Polizeisprecherin. Diese kämen aus verschiedenen Bereichen. Die Polizei vermutet, dass sich beide unter Umständen in das benachbarte Ausland abgesetzt hätten. Zwischenzeitlich hätten sich allerdings auch Spuren nach Nördlingen in Schwaben ergeben. Die Hinweise hätten sich allerdings nicht verdichtet.





Mit dieser Beschreibung sucht die Regensburger Polizei nach den Mädchen





Tamia Beckers soll dem Fahndungsaufruf zufolge rund 1,65 Meter groß sein. Sie ist sehr schlank und hat langes schwarzes Haar. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine schwarze Jacke. Klara Kullen ist laut Polizei etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Ihr blondes Haar trägt sie zum Zopf gebunden. Als sie verschwand, war sie mit einer rot-schwarzen Jacke und einer grauen Jogginghose bekleidet. Zudem hatte sie eine weiße Tasche dabei.



Das könnte Sie auch interessieren: Maßnahmen liegen auf dem Tisch – So soll der Regensburger Bahnhof sicherer werden



Die beiden Mädchen werden seit Samstag vermisst. Zuletzt wurden sie laut Polizei am Regensburger Hauptbahnhof gesehen. Dort wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Mit diesen Bildern sucht die Polizei nach den beiden Mädchen. Die Beamten bitten unter der Telefonnummer 0941/5062888 oder über den Notruf 110 nach Hinweisen zum Aufenthaltsort der beiden Mädchen.



Lesen Sie auch: Kommunisten sorgen für Aufregung an Regensburger Schule – und kommen am Dienstag wieder



In den sozialen Medien sind auch Bilder der beiden Mädchen aufgetaucht, auf denen sie Deutschland-Fanshirts tragen. Einen Bezug zur Fußball-Europameisterschaft vermuten die Beamten derzeit allerdings nicht, so Polizeisprecherin Wild.



In den sozialen Netzwerken sorgt das Verschwinden der Kinder indes für Aufregung. Auf Instagram verbreitet sich seit einigen Tagen ein Such-Aufruf. Inzwischen wurde dieser rund 10.000 Mal geteilt. Auch auf Facebook wurde der Fahndungsaufruf tausendfach geteilt.





Verschwinden erinnert an alten Fall





Der Fall von Tamia und Klara erinnert an das Verschwinden zweier Regensburger Schülerinnen vor einigen Wochen. Zwei 15- und 16-jährige Mädchen verschwanden am 17. Mai zunächst spurlos. Beide sollen sich nach Berlin abgesetzt haben. Am 21. Mai kam die erlösende Nachricht: Die beiden Mädchen wurden wohlbehalten wiedergefunden.