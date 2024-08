Zwei Deutsche (10 und 55) und ein Österreicher sterben bei Gleitschirmflügen in Tirol

Drei Menschen sind am Sonntag bei Gleitschirmunfällen im österreichischen Tirol ums Leben gekommen. Zwei der Toten sind Deutsche, eine 55-jährige Frau aus Oberbayern und ein zehnjähriges Mädchen aus Schleswig-Holstein.









Wie die österreichische Polizei mitteilt, hat sich der erste Unfall um 13.22 Uhr ereignet. Eine 55-jährige Deutsche aus dem oberbayerischen Landkreis Starnberg sei mit ihrem Paragleiter oberhalb der Parggenspitze im Gemeindegebiet von Sillianberg (Bezirk Lienz) in Turbulenzen geraten. Aus einer Höhe von rund 100 Metern soll sie spiralförmig zu Boden gestürzt sein. Die Frau ist den Angaben zufolge noch vor Ort gestorben, zu groß sei die Wucht des Aufpralls für sie gewesen.



Nur Minuten später, gegen 13.45 Uhr, ist ein Tandemflug nördlich der Choralpe im Gemeindegebiet von Westendorf (Bezirk Kitzbühel) ebenfalls in Turbulenzen geraten. Laut Polizei wurde der Schirm von einem 60-jährigen Piloten aus Österreich gesteuert, er hatte eine zehnjährige Passagierin aus Schleswig-Holstein bei sich. Über einem jungen Wald seien die beiden abgestürzt und auf dem Boden aufgeprallt. Auch sie hätten laut Polizei so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch an der Unfallstelle gestorben sind.

− lha