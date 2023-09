Maaßen: Vielleicht «leichte Verunsicherung» bei RB Leipzig

Enrico Maaßen - Trainer Enrico Maaßen von Augsburg sitzt vor Spielbeginn auf der Bank. - Foto: Matthias Balk/dpa

Der FC Augsburg sieht den Ausfall von gleich zwei Schlüsselspielern bei RB Leipzig als große Chance. «Das tut ihnen, denke ich, schon weh», meinte Trainer Enrico Maaßen vor dem Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Verteidiger und Kapitän Willi Orban sowie Spielmacher Dani Olmo seien schließlich «zwei absolute Schlüsselspieler» bei den Leipzigern. Vielleicht mache das «etwas mit der Mannschaft», vielleicht herrsche dadurch «leichte Verunsicherung» bei Marcos Roses Team.

«Wir wissen, dass es ein guter Kader ist, wir wissen aber auch, dass wir gegen sehr gute Mannschaften schon sehr gute und erfolgreiche Spiele gezeigt haben», äußerte Maaßen am Donnerstag. Seine Mannschaft müsse in Leipzig «frech und forsch auftreten», um den mageren Auftakt mit nur zwei Punkten aus drei Spielen aufzubessern. Der Pokalsieger aus Leipzig muss länger auf Orban und Olmo verzichten, die sich beide am Knie verletzt haben.

Im Vergleich zum 2:2 vor der Länderspielpause gegen den VfL Bochum wird Maaßen in seiner Aufstellung «Anpassungen vornehmen», wie er ankündigte. Der vor dieser Saison als Kapitän abgelöste Jeffrey Gouweleeuw könnte nach einer Fußverletzung in den Kader zurückkehren. «Jeff spielt eine Rolle wie jeder andere Innenverteidiger auch. Er ist nicht mehr Kapitän der Mannschaft, das heißt aber nicht, dass er nicht zum Einsatz kommt», sagte Maaßen über den Abwehrspieler.

Gouweleeuw kam im Testspiel gegen die SpVgg Greuther (2:1) zu einem Einsatz über 45 Minuten. «Er hat jetzt ein Fitnesslevel erreicht, wo man darüber nachdenken kann, dass er wieder im Kader ist, weil er sicherlich in der Lage ist, eine Halbzeit zu spielen», sagte Maaßen.

