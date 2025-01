Luxemburgs Ministerpräsident Frieden bei CSU-Klausur

Der zweite Tag der CSU-Winterklausur wird ein Zwischentag - bevor CDU-Chef und Kanzlerkandidat Friedrich Merz erwartet wird. Prominentester Gast am Dienstag wird Luxemburgs Premier Luc Frieden sein.

Die CSU-Landesgruppe im Bundestag will am zweiten Tag ihrer Winterklausur im Kloster Seeon mit Luxemburgs Ministerpräsidenten Luc Frieden diskutieren. Weitere Gäste am Dienstag werden die Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer, Marie-Christine Ostermann, der Telekom-Vorstandsvorsitzende Timotheus Höttges sowie der Sicherheitsfachmann Peter Neumann vom King's College London sein.

Die CSU startet mit ihrer traditionellen Klausur in Oberbayern in diesem Jahr in den kurzen Wahlkampf für die Bundestagswahl am 23. Februar. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der CSU-Vorsitzende Markus Söder hatten zum Auftakt betont, dass der 23. Februar der Startschuss nicht nur für einen Regierungswechsel, sondern für eine politische Wende werden müsse. Die CSU will bei der Wahl vor allem mit den Themen Wirtschaft, Migration sowie innere und äußere Sicherheit punkten.

© dpa-infocom, dpa:250107-930-336428/1