Lustiger Moment: Kompany will Frage an Werner beantworten

Werder-Trainer Ole Werner muss das 0:3 in München tatenlos auf der Tribüne verfolgen. Nach dem Spiel wird er nach seinem besonderen Arbeitstag gefragt.

Was war denn da los? Als eine Reporterin nach dem Heimsieg des FC Bayern gegen Werder Bremen Gäste-Coach Ole Werner zu seinem ungewöhnlichen Arbeitstag befragte, setzte überraschend Vincent Kompany zur Antwort an. Das sorgte für einige Lacher im Pressesaal der Allianz Arena. Auch Bayern-Coach Kompany stimmte ein, als er sein Versehen bemerkte.

Der 36-jährige Werner durfte nach seiner Roten Karte eine Woche zuvor beim Heimsieg gegen Mainz seine Mannschaft nicht wie gewohnt in der Kabine und am Spielfeldrand betreuen. „Es gibt schönere Arbeitstage“, sagte er nach dem 0:3: „Man möchte bei der Mannschaft sein in so einem schwierigen Spiel.“

Werner lobt seinen Assistenten

Werner lobte aber seinen Stab um seinen Assistenten Patrick Kohlmann, der ihn als Chef auf der Werder-Bank vertreten hatte. Alle hätten „einen guten Job“ gemacht. Sein Innenraumverbot sei nicht „ausschlaggebend und kein Faktor“ gewesen. Er sprach von einer verdienten Niederlage gegen den Tabellenführer. „Das Ergebnis tat in der Höhe ein bisschen weh“, resümierte Werner. In einer Woche gegen Hoffenheim darf er seine Mannschaft wieder coachen.

