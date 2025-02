Luftqualität „außergewöhnlich schlecht“ – Risikogruppen sollen Aktivitäten im Freien meiden

Die Luftqualität in Deutschland ist derzeit „außergewöhnlich schlecht“. Das hat das Umweltbundesamt am Mittwoch mitgeteilt. Besonders Risikogruppen wird empfohlen, auf anstrengende Aktivitäten im Freien – wie etwa Joggen – zu verzichten. Wie die Lage im Freistaat ist, teilt das Bayerische Landesamt für Umwelt auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern mit.









Die Ursache für die schlechte Luftqualität ist „grundsätzlich der Ausstoß von Feinstaub“, erklärt das Umweltbundesamt. Im Winter sei dieser generell größer, da mehr geheizt wird. Ebenso seien zu dieser Jahreszeit die Emissionen aus dem Straßenverkehr erhöht. Durch die „aktuelle winterliche Hochdruckwetterlage ist der Luftaustausch auf wenige hundert Meter eingeschränkt, es ist nahezu windstill und trocken“. Die Schadstoffe sind in solchen Situationen in den unteren Luftschichten sozusagen „gefangen“. Insbesondere Feinstaub der Kategorie PM10 und die noch kleinere Fraktion PM2.5 wurden laut Umweltbundesamt gemessen. Auch „Transporte aus Osteuropa“ spielen bei den aktuellen Feinstaubwerten eine Rolle. Der Wechsel zu einer Tiefdruckwetterlage mit Wind und Regen/Schnee könnte aber zu einer schnellen Entspannung der Lage führen.



Höhere Feinstaubkonzentration in Bayern gemessen





Das Bayerische Landesamt für Umwelt bestätigt, dass auch ihre Messstationen in den vergangenen Tagen erhöhte Feinstaubwerte gemessen haben. Allerdings soll die Konzentration in der Luft durch den aktuellen Wetterumschwung, der höhere Windgeschwindigkeiten mit sich bringt und für eine bessere Luftdurchmischung sorgt, bereits wieder geringer werden. „Dies ist auch an den aktuellen Messwerten des Lufthygienischen Landesüberwachungssystems Bayern (LÜB) zu erkennen“.



Das Landesamt betont, dass sich die Luftqualität in Bayern in den vergangenen Jahren aber grundsätzlich verbessert hat. „Im Beurteilungsjahr 2024 wurden alle Grenzwerte bzw. zulässigen Überschreitungshäufigkeiten unterschritten“, teilt ein Sprecher mit.





Bundesumweltamt warnt manche vor Aktivitäten im Freien





Das Umweltbundesamt weist darauf hin, dass bei Menschen mit Vorerkrankungen bereits ab der „gelben Stufe“ gesundheitliche Probleme auftreten können. Diese Gruppe sollte daher anstrengende Aktivitäten im Freien vermeiden. „Ist der Indexwert ‚sehr schlecht‘, empfehlen wir dies allen“, heißt es weiter. Statt zu joggen sollte man lieber spazieren gehen, da man dabei deutlich weniger schlechte Luft einatmet. Auf diese Empfehlungen verweist auch das Bayerische Landesamt für Umwelt.



