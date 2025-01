Luegbrücke am Brenner nur noch einspurig: Start für die schlimmste Baustelle des Jahres

Diese Baustelle hat massive Auswirkungen auf einer der wichtigsten Nord-Süd-Strecken Europas: Seit dem 1. Januar ist die 1,8 Kilometer lange Luegbrücke auf der Brennerautobahn in beide Richtungen – sowohl nach Italien wie nach Österreich – nur noch einspurig befahrbar.









Die Folgen der Sanierung, die bis 2030 dauern soll, werden Mega-Staus sein, die nicht nur Reisende, die ihren Urlaub in Italien verbringen möchten, sondern auch der gesamte Transit-Lkw-Verkehr zu spüren bekommen. Das Transportgewerbe geht von deutlich längeren Fahrzeiten aus.



180 Tage festgelegt





Die Einspurigkeit ist nach Angaben der österreichischen Autobahnbetreibergesellschaft Asfinag notwendig, damit die in die Jahre gekommene Luegbrücke weiterhin sicher in Betrieb bleiben kann. Um allerdings den kompletten Verkehrskollaps am Brenner zu verhindern – vor allem zur Reisezeit–, seien sowohl in Richtung Süden als auch in Richtung Norden 180 Tage festgelegt worden, an denen der Verkehr mit zwei Spuren über die Luegbrücke geführt werden kann, teilt die Asfinag auf ihrer Homepage mit.



Für die Zweispurigkeit haben sich die Österreich ein ausgeklügeltes System überlegt: Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen müssen auf der Innenseite der Brücke fahren, um das Tragwerk zu entlasten.



Das bedeutet: Die schweren Kleinlaster, Lkw und Busse werden auf den linken Fahrstreifen geleitet. „Dadurch wird gewährleistet, dass die größte Last zentriert auf der Brücke unterwegs ist“, erläutert die Asfinag. Autos dürfen auf beiden Spuren fahren. Kontrolliert werde dies durch eine in die Fahrbahn integrierte Waage.





14 zusätzliche Fahrverbotstage für Lkw





Weil es aber an manchen Tagen trotz der Zweispurigkeit immer noch zu deutlichen Überlastungen auf der Brennerautobahn kommen kann, seien in Richtung Süden im Vergleich zu den vergangenen Jahren 14 zusätzliche Fahrverbotstage für Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen vorgesehen, betont Asfinag-Sprecher Alexander Holzedl.



„Zusammen mit den bisher bereits bestehenden Fahrverbotstagen in Tirol gibt es daher nun in Fahrtrichtung Süden 36 Tage, in Fahrtrichtung Norden 21.“ Die Asfinag hat dazu auf www.asfinag.at/luegbruecke einen Fahrkalender mit den wichtigsten Informationen für Transport- und Busunternehmer, Reisende sowie Touristiker veröffentlicht.



Auch auf den Ausweichrouten drohen Staus. Denn auf dem Reschenpass gibt es weiterhin eine Baustelle, ebenso auf der Tauernautobahn an der Tunnelkette Golling–Werfen. Die Tunnel sind nur einspurig befahrbar.

− ism/dpa