Lovescamming: Mann aus Bayern übergibt über Jahre hinweg hunderttausende Euro an Betrüger

Im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt hat ein inzwischen 67 Jahre alter Mann über Jahre hinweg seiner vermeintlichen Geliebten mehrere hunderttausend Euro Bargeld übergeben. Die Polizei konnte nun zwei tatverdächtige Betrüger festnehmen, wie die Beamten am Dienstag in Würzburg mitteilten. Es handle sich um eine 42 Jahre alte Frau und einen 41 Jahre alten Begleiter.









Die Frau soll dem Geschädigten erzählt haben, dass sie die großen Mengen Bargeld für die Begleichung von Arztkosten benötige. Die Masche funktionierte bis zum Freitag vergangener Woche, als die beiden Verdächtigen festgenommen wurden. Ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Schweinfurt erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Betrugs.



Die Polizei in Unterfranken warnte vor dem Hintergrund des Falls ein weiteres Mal vor dem Phänomen des sogenannten Lovescammings. Betrüger schreiben dabei alleinstehende Menschen über das Internet an, um sie anschließend zu betrügen.

− afp