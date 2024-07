Lottospieler bekommt fast fünf Millionen - und bleibt cool

In der Zusatzlotterie räumt ein Lottospieler mehrere Millionen Euro ab und legt eine bemerkenswerte Gelassenheit an den Tag. Er wartet einfach ab, dass die Lotteriegesellschaft sich meldet.

Trotz eines Gewinns von nahezu fünf Millionen Euro ist ein Lotteriespieler aus Schwaben relativ gelassen geblieben. Wie die staatliche Lotterieverwaltung in München berichtet, habe der Rentner ein Spielabo im Internet und müsse sich daher um nicht viel kümmern. Nach der ersten Gewinnmitteilung per E-Mail habe der Mann zwar seine Losnummern in der Zusatzlotterie Spiel 77 mit den gezogenen Zahlen vergleichen, dann aber erst einmal abgewartet.

„Die melden sich schon“, habe der Mann zu sich gesagt, berichtet die Lottozentrale. „Als die zweite Mail mit der Gewinnsumme einging, konnte ich es langsam realisieren, dass ich tatsächlich diesen hohen Gewinn erzielt habe“, sagt der frischgebackene Multimillionär. Mit der Gewinnsumme - exakt 4.777.777 Euro - will der Mann sich „die eine oder andere Anschaffung“ gönnen, ansonsten das Geld aber nur anlegen - „und dann ist gut“.

