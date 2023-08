Lottoglück in Niederbayern: Rentnerin gewinnt 4,5 Millionen Euro

−Symbolbild: dpa

Eine Frau aus Niederbayern hat im Lotto 4,5 Millionen Euro gewonnen. Sie kassierte die Summe für die richtigen Ziffern bei der Zusatzlotterie Spiel 77, wie Lotto Bayern am Donnerstag in München mitteilte.









Sie spiele seit Jahren, tippe immer auf dieselben Zahlen und gebe den Spielschein meistens in derselben Annahmestelle ab, berichtete die Rentnerin. „Ab und an gab es auch mal einen kleineren Gewinn. Mit so einem großen Gewinn habe ich nicht gerechnet.“ Was sie und ihr Mann genau mit dem Millionenbetrag anfangen wollen, wissen die beiden noch nicht. „Eigentlich führen wir ein glückliches, zufriedenes Leben.“

− dpa